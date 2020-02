RUGBY

(r.s.) Il Rovigo travolge il Piacenza al Battaglini (50-19) e scappa. I rossoblù infatti approfittano del ko inatteso del Valorugby a Viadana e portano a 7 punti al vantaggio sulle seconde in classifica: un gruppetto formato, oltre che dagli emiliani, dal Calvisano, che fatica a Colorno, e dalle Fiamme Oro che sbancano San Donà. Alle loro spalle, staccato di 2 punti, il Petrarca vittorioso in rimonta a Firenze sui Medicei dell'ex Presutti. I toscani hanno chiuso in vantaggio il primo tempo 24-12 con mete di Mattoccia, Tuculet e Cosi. Nell'ultimo quarto la rimonta dei padovani che alle mete del primo tempo di Capraro e Franceschetto hanno aggiunto quelle di Riera (58'), Michieletto (66') e Leaupepe (74'). Il piazzato di Garbisi a 3' dal termine ha fissato il risultato sul 27-32. Tutto facile invece a Rovigo per la FemiCz che ha salutato i ritorni di Ambrosini, fermo da fine novembre per una lesione muscolare, e di Sironi, bloccato dalle conseguenze di un incidente d'auto avvenuto a settembre. Buone prove per entrambi. Ambrosini ha festeggiato con una doppietta muovendo molto la linea d'attacco che ha impiegato poco più di 20' per la meta del bonus. Continua invece la crisi del Mogliano che cade sul campo della Lazio ultima in classifica.

CONVOCATI

Ieri intanto il ct dell'Italia Franco Smith ha annunciato i nomi dei 9 azzurri che raggiungeranno oggi il gruppo dei 22 già al lavoro per la sfida di sabato con la Scozia: Ceccarelli, Fabiani, Ruzza, Braley, Polledri, Sgarbi, Tuivaiti, Violi e Minozzi. Non c'è Parisse che giocherà la partita d'addio con l'Inghilterra all'Olimpico.

TOP 12 - Risultati: FemiCz-Sitav Piacenza 50-19 (5-0), Hbs Colorno-Kawasaki Robot Calvisano 24-31 (1-5), Lafert San Donà- Fiamme Oro 7-20 (0-4) Lazio-Mogliano 23-21 (4-1), Toscana I Medicei-Argos Petrarca 27-32 (1-5), IM Exchange Viadana-Valorugby Emilia 21-17 (4-1). Classifica: Rovigo p. 51, Valorugby, Fiamme Oro e Calvisano 44, Petrarca 42, I Medicei, Viadana e Mogliano 25, San Donà 22, Colorno 16, Piacenza 14, Lazio 12.

