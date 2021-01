IL CAMPIONATO

(i.m.) La FemiCz Rovigo è prima in classifica e va a mille. Ma l'Argos Petrarca Padova è l'unica squadra imbattuta e merita il titolo virtuale di campione d'inverno.

Virtuale perché con tredici recuperi da giocare questo Top 10 di rugby condizionato dal Covid non avrà un campione d'inverno. L'importate è che abbia un campione d'Italia in primavera per lanciare il messaggio di speranza: la pandemia non ferma il campionato con novant'anni di tradizione. Quello che, purtroppo, non è successo la scorsa stagione con la mancata assegnazione dello scudetto.

Questa è la situazione al giro di boa del Top 10, avvenuto sabato. Rovigo è in testa da solo, grazie alla millesima vittoria della sua storia, su 1.621 partite disputate nei 77 campionati consecutivi in serie A (primato anche questo). Però ha perso tre volte su otto, compreso il ko a Piacenza contro una rivale di seconda fascia che pesa il doppio, e non ha ancora trovato continuità di gioco, di efficacia e alcune individualità. Anche se nel 27-20 alle Fiamme Oro si è visto che il regista Andrea Menniti-Ippolito (uomo del match) sta tornando ai suoi standard.

Il Petrarca è terzo con 4 gare da recuperare, è l'unico imbattuto e ha vinto tutti gli scontri diretti, sabato 19-13 col Valorugby. Questo nonostante i problemi di preparazione per i 36 casi di positività al Covid. La difesa ferrea costruita da Andrea Marcato e i piedi quasi infallibili di Scott Lyle sono finora le armi vincenti. Cosa potrà fare quando sarà in piena forma?

MOGLIANO RE DEGLI OUTSIDER

Bene anche Calvisano, ha perso solo il big match con Rovigo e l'ostico derby a Viadana, e il Valorugby. I quattro posti play-off sembrano ipotecati, vista la delusione della Fiamme Oro: pagherebbero un presidente Armando Forgione meno vicino alla squadra per impegni in Polizia. Il Mogliano dei giovani, e di qualche vecchia volpe, si è già ritagliato il ruolo di re degli outsider. Lazio stavolta destinata a retrocedere.

