Rovesciata di CR7 in pole position al premio Puskas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SELEZIONEUn altro premio sta per entrare nel carniere già ricchissimo di Critiano Ronaldo. Il nuovo riconoscimento per il 5 volte Pallone d'oro sarà per l'ormai celebre gesto tecnico datato 3 aprile 2018, il giorno di Juve-Real Madrid a Torino (0-3 nell'andata dei quarti di Champions). La sua spettacolare rovesciata - con la maglia del Real e contro la sua futura squadra - è la pià seria candidata al prestigioso premio Puskas, che l'Uefa assegna al gol più bello dell'anno. In lizza con Cr7 - che fra due giorni sbarcherà con la Juve a...