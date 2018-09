Rottura Mou-Pogba Barca, crollo a sorpresa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra Mourinho e Pogba uno è di troppo. Dalle frecciate dello Special One al neo-campione del mondo che non aveva risposto all'appello di ridursi le vacanze alle risate del centrocampista martedì all'Old Trafford, durante la sfida persa ai rigori dal Manchester United contro una squadra di 2ª divisione: 2 mesi di incomprensioni che hanno avuto come primo effetto la revoca della fascia al francese.«Pogba non rappresenta ciò che deve essere un capitano e lo United è più grande di qualunque giocatore», le parole del tecnico che contro il...