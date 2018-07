Rosso: «Vicenza in 5 anni dalla serie C alla A»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOVICENZA Un business plan di cinque anni in cui proiettare il L.R. Vicenza dall'attuale serie C alla A, ma anche diventare una società modello a livello nazionale. E' ambizioso il progetto di Renzo Rosso che ieri, nella sede di Otb spa a Breganze, quartier generale della Diesel, ha incontrato per la prima volta i giornalisti, con i quali si è intrattenuto per un'ora e mezza, presentando progetti, piani, obiettivi e speranze. «Vogliamo salire di categoria - ha tenuto a precisare Mister Diesel - ma siamo all'anno zero, quindi non...