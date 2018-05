Rossi: «Sono frustrato, non siamo reattivi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOPO GARA(ld) A differenza dell'Argentina, Valentino Rossi non è protagonista della carambola che caratterizza la gara, ma esce dalla gara di Jerez infuriato. Colpa della scarsa competitività delle Yamaha ufficiali: Rossi chiude quinto, Maverick Vinales 7°, ma senza le cadute di Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa, del poleman Crutchlow e di Rins, i piazzamenti sarebbero stati ancora più mortificanti. Vale chiama in causa la Yamaha, con cui correrà fino ai 41 anni, nel 2020: «Il risultato non è male, dopo un week-end così, e il problema è...