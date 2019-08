ROSSI RITROVA LA PRIMA FILA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGP«Una vittoria a Silverstone? Più facile che vinca l'Inter contro il Lecce nel debutto di Antonio Conte, ma a me basta anche un gol al 90°». Tifoso interista ma soprattutto componente della prima fila nell'odierno GP di Gran Bretagna (il via alle 15 italiane, SkySport), Valentino Rossi sorride grazie ai progressi della sua Yamaha, che ben si adatta a Silverstone e soprattutto al nuovo asfalto che garantisce più aderenza, una chiave positiva per la M1. Il Dottore torna a partire in prima fila dopo nove GP: l'ultima volta era stata ad...