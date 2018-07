ROSSI PRIMO DEGLI UMANI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPSarà merito del podio del fratellastro, Luca Marini, o della capacità di sentirsi dieci anni in meno, ma Valentino Rossi si conferma infinito: in Germania, dove Marc Marquez firma la nona doppietta consecutiva pole position-vittoria, il secondo posto del 39enne è da applausi. E a levarsi il cappello è proprio il grande rivale Marquez: «Chiedete a me della preparazione mentale, ma forse dovreste parlare di Valentino, che a 39 anni mi è arrivato a due secondi di distacco», dice il 25enne della Honda, che con il quinto successo in...