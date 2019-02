ROSSI, L'ETÀ NON HA LIMITI DI VELOCITÀ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPROMA Quarantanni e non sentirli. Certo, la carta d'identità parla chiaro, ma Valentino Rossi non ha alcuna intenzione di mollare quella ricerca della felicità che passa per due ruote. Trattasi di amore, puro e semplice per il proprio lavoro sul filo dei 300 chilometri orari. E se per qualcuno, i fatidici 40 possono rappresentare un limite, per Rossi rappresentano semplicemente una presa di coscienza: «Sono un pochino vecchio, ma per me è una sfida rimanere competitivo a questa età. Sono il primo pilota a farlo in MotoGp, ma la cosa...