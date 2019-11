Rossi-Hamilton, duello tra fenomeni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDAValentino Rossi sull'auto campione del Mondo di Formula 1, Lewis Hamilton sulla moto del Dottore. Il sogno diventerà realtà il 9 dicembre a Valencia, dove i piloti in attività più vittoriosi di F1 e MotoGP (14 titoli, quasi 15, e 198 Gp iridati vinti in coppia) si scambieranno gli strumenti di lavoro. Merito dell'iniziativa di uno sponsor comune Monster, il marchio principale del team ufficiale Yamaha oltre che della stima reciproca tra Rossi e Hamilton. Tanto che più volte Valentino aveva invitato Lewis a girare in moto al...