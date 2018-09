ROSSI E MARQUEZ SENZA PACE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPAl loro ingresso nella sala stampa di Misano, splendeva ancora il Sole. Alla loro uscita, è scoppiato un acquazzone. Preannunciato da tuoni e fulmini sotto forma di gesti (mancati) e parole di fuoco, al punto che il Gp di San Marino e Riviera di Rimini che inizia oggi con le prove libere rischia di passare alla storia più per quanto accaduto di giovedì che per quanto avverrà domenica. E cioè con la stretta di mano che Valentino Rossi ha negato a Marc Marquez, a sancire che il conflitto tra i due fenomeni della MotoGP non è sopito....