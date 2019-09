Rossi ci crede: «Abbiamo capito dove intervenire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOTOGPDiciassette curve, 10 a sinistra, con senso di marcia antiorario. Aragon è un mix degli ingredienti preferiti da Marc Marquez. Non è un caso se sulla pista spagnola, ad un passo dalla natia Cervera, il campione del mondo MotoGp ha già vinto cinque volte dal 2010, quando fu introdotta nel motomondiale. E non sembra questo l'anno per abdicare, visto il ritmo che ha tenuto nei 13 gran premi fin qui disputati. Una corsa solo contro se stesso, che gli ha permesso di accumulare un distacco di 93 punti dal secondo, Andrea Dovizioso, quando...