Rossi chiude 8°: «Su questa Yamaha non mi trovo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«È normale che determinate domande mi vengano fatte. Figuratevi, me le pongo anche io da dieci anni» Scoppia a ridere Valentino Rossi a fine gara. L'ennesima corsa in cui le cose non sono andate per il meglio. Ottava piazza, che cozza con la seconda di Vinales. La questione è chiara: è giunto il tempo? Son finite le motivazioni? «Ci son cose che solo io posso sentire. Quando non avrò più voglia di correre mi sarà chiaro. Una decina di anni fa ho fatto una scelta: potevo ritirarmi da vincente, ma ho deciso di continuare». La realtà...