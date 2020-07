IL CAVALLINO

SPIELBERG Le due facce della medaglia. Da un lato quella sorridente e soddisfatta di Leclerc, dall'altro il volto corrucciato di Vettel. «No, questo podio non me lo aspettavo assolutamente - ha dichiarato il monegasco -. E' stata una sorpresa enorme sorpresa, ma positiva. Abbiamo fatto tutto alla perfezione, l'assetto della mia SF1000 e la strategia in gara per concludere al secondo posto e anche un po' di fortuna: l'incidente di Lewis e altri contatti qua e là. E' stata una gara molto movimentata, ma l'obiettivo era proprio questo: cogliere tutte le opportunità anche se non avevamo il passo per concludere in questa posizione». Charles, comunque, si è anche dimostrato realista: «Sono molto soddisfatto per risultato, ma abbiamo ancora tanto da fare. Siamo troppo lontani, non siamo dove vogliamo. Ma tutto è possibile. Dobbiamo rimanere forti a livello mentale come team e lavorare insieme. Penso che torneremo dove vogliamo essere, ma ci vorrà un po' di tempo». Infine Leclerc ha raccontato i suoi formidabili sorpassi a Perez e Norris: «Volevo essere aggressivo perché dalla curva 1 sino alla 3 faticavo. Sapevo che non avrei avuto tante opportunità, dovevo approfittare di un errore dei rivali. Lando a un certo punto ha rallentato lottando con Perez e sono riuscito a superarlo. Lo stesso è successo con Sergio. E' stata una gara dura, ma mi sono divertito».

DELUSO E DELUDENTE

Corsa anche più complicata per Vettel, che alla fine si è lamentato del bilanciamento della monoposto. «Sono contento di essermi girato solo una volta - ha dichiarato il tedesco, iniziando con una battuta, la spiegazione del suo testa-coda -. E' stata una giornata difficile. Con Carlos siamo arrivati molto vicini, lui si è spostato sull'interno. Io ero proprio al limite, perché volevo arrivare più vicino ma ho perso il posteriore. Purtroppo è capitato un paio di volte quindi sono felice di essermi girato una volta sola. Dobbiamo capire cosa sia successo da sabato perché la SF1000 era molto difficile da guidare. Sicuramente io ho dato il massimo e la Safety Car ci ha aiutato un po'. La parte finale della gara è stata divertente, ma il risultato non è quello che volevo». Mattia Binotto ha fatto i complimenti a Leclerc e ha detto che Vettel poteva fare meglio. E ha aggiunto: «Stiamo lavorando per portare novità già dalla prossima settimana. Abbiamo un problema di calo di potenza del motore».

Claudio Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

