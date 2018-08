RONALDO SENZA GOL JUVENTUS DA BRIVIDI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Solo un gol al 93' di Bernardeschi impedisce di rovinare la festa juventina per il Ronaldo day. Una partita imprevedibile quella del Bentegodi, con la squadra di Allegri dominatrice assoluta per 38' ma poi quasi traumatizzata dal gol del pari di Stepinski. Nella ripresa il Chievo si è addirittura portato in vantaggio, con i gialloblu che per 19' si sono ritrovati da vittima predestinata a possibili autori della prima clamorosa impresa della serie A 2018-19. Poi, dopo l'autorete di Bani, l'accelerata juventina ha portato al gol annullato di...