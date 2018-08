Ronaldo rende invincibile una macchina già perfetta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Come si fa, con tutta la sincerità del mondo, a non considerare la Juventus padrona del calcio italiano ancor prima che il campionato cominci? E non soltanto perché ad un gruppo praticamente imbattibile ha aggiunto Cristiano Ronaldo (foto) e Bonucci: l'onnipotenza bianconera si avverte anche solo leggendo i nomi dei calciatori che compongono la rosa di Max Allegri. Non ce ne è uno che non farebbe il titolare in quasi tutte le altre 19 squadre del campionato. E questo qualcosa vorrà pur dire. La Juventus è completa. Anzi, doppiamente...