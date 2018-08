RONALDO, PROVE DI INTESA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BIG MATCHNello scorso campionato la Lazio interruppe la serie di 41 partite casalinghe consecutive senza sconfitte della Juventus, vincendo 2-1 con una doppietta di Immobile e la parata di Strakosha sul rigore calciato da Dybala al 97'. Motivo in più per Massimiliano Allegri per mettere in guardia i suoi alla vigilia della sfida in programma oggi alle 18 in un Allianz Stadium che avrà tutti gli occhi puntati su Cristiano Ronaldo, all'esordio con la maglia bianconera in quella che ora è la sua nuova casa. Inutile sottolineare che CR7...