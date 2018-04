CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ronaldo lascia il segno anche nella stracittadina, stavolta però non basta a far vincere il Real Madrid. Al Bernabeu è finita 1-1, risultato che lascia l'Atletico Madrid a +4 sui cugini. Nello stadio che dopodomani sera ospiterà la Juventus, lo spettacolo non manca: Blancos in evidenza nel 1° tempo con due traverse colpite da Asensio e Marcelo e a inizio ripresa con CR7 che sblocca il risultato con un gran tiro al volo su cross di Bale e firma il 20° gol nelle ultime 10 partite, coppe comprese. Il vantaggio della squadra di Zidane dura...