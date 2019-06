Ronaldo, la modella ritira l'accusa di stupro. Anzi no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STELLE NEI GUAIPer Cristiano Ronaldo è finito l'incubo? Sembrava di sì, ma in realtà è no. L'ex modella statunitense Katheryn Mayorga, che l'aveva accusato di stupro in una notte di dieci anni fa in un hotel di Las Vegas, ha ritirato la denuncia. L'atto è stato firmato dalla donna e depositato, qualche giorno fa, presso il Tribunale dello Stato del Nevada. Non è dato sapere se dietro la decisione ci sia stato un accordo con il fuoriclasse portoghese, che ha sempre negato ogni accusa. Ma in serata si è appreso che la vicenda non è...