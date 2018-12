RONALDO, IL PRIMO DERBY È DI RIGORE `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO È un derby che entra a pieno titolo nella tradizione torinese: il Toro lotta come un leone spaventando una Juve sulla carta nettamente superiore in tutto e per tutto, ma nel finale si fa male da solo. Serata amarissima per i granata, capaci di tenere testa alla prima di CR7 per tutta la partita. Quando tutto è in equilibrio alla fine contano i colpi dei campioni e i nervi saldi: la Juve dimostra di avere entrambi, tenendo fino alla fine, e Cristiano dal dischetto non perdona. Partita intensa, poco spettacolo e tanti errori tecnici...