RONALDO GRIFFA LA SUPERCOPPA

GEDDA Basta il colpo di testa di Cristiano Ronaldo alla Juventus per vendicare la sconfitta di Doha del 23 dicembre 2016. La finale delle polemiche inutili si tinge di bianconero: il Milan perde 1-0 e ora dovrà pensare soltanto a risolvere al più presto la grana Higuain. Massimiliano Allegri, seconda supercoppa in bianconero, si gode ancora una volta il talento e il cinismo del suo fuoriclasse portoghese, l'eroe delle finali. A Rino Gattuso resta il rammarico (profondo) del rigore non concesso per fallo di Emre Can su Conti, che fa...