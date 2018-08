RONALDO, DELIRIO E ONNIPOTENZA `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAFa un certo effetto vedere Cristiano Ronaldo correre e segnare su un campo di Prima Categoria, nel giardino della Famiglia Agnelli a Villar Perosa. Stessa erba calcata prima di lui da tutti i campioni che hanno fatto la storia della Juventus: da Boniperti a Platini, da Baggio a Del Piero, ma mai da un cinque volte Pallone d'Oro. Ecco spiegato l'entusiasmo straripante del popolo bianconero, in coda fin dalle 7 di mattina dietro la transenne, sotto il sole, per conquistare un posto in prima fila e vedere da vicino l'alieno, da ieri...