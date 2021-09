Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOROMA Dopo la doppietta all'Irlanda, e il nuovo record di gol con la maglia di una Nazionale (111), Cristiano Ronaldo è atteso già questo fine settimana a Manchester, sponda United, per prepararsi al debutto (il secondo in carriera) di sabato prossimo, nell'Old Trafford contro il Newcastle e lo farà con la sua 7: ora è ufficiale la deroga al regolamento della Premier (Cavani prenderà il 21). C'è grande attesa in Inghilterra...