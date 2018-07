Ronaldo cerca casa: niente tour in America

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPO DEL SECOLOTORINO Il figlio, Cristiano Jr, con la maglia bianconera, la mamma Maria Dolores che sorride in mezzo a lui e alla fidanzata, la bella Georgina. Cristiano Ronaldo immortala sui social i primi «momentos» alla Juventus e si definisce «abenoado». In portoghese vuol dire «benedetto», a dispetto dei veleni che gli piovono addosso da Madrid, dove i suoi ex tifosi non sembrano avergli perdonato il tradimento. «È un sempliciotto - lo apostrofa lo scrittore Javier Marias, secondo cui CR7 non ha «l'intelligenza di Di Stefano,...