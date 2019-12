RONALDO C'È MA NON INCIDE LAMPO DYBALA

QUI LAZIO

ROMA (e. b.) La Lazio di Lotito e Inzaghi fa sognare. E non solo per l'ennesimo trofeo vinto ma perché dà l'impressione di avere un potenziale pazzesco. Abbattete tutti i preconcetti: la Lazio è forte e va applaudita. Anzi, va inserita di diritto tra le big del campionato. La sola antagonista della Juve parlando di trofei vinti. Di gran lunga la più vincente di Roma.

COPPIA VINCENTE

Il merito è tutto della coppia più vincente della Capitale: Lotito e Inzaghi.

Il presidente biancoceleste alza al cielo il suo sesto trofeo. Uno solo in meno di Cragnotti. Alla fine aveva ragione lui. Questa Lazio è una Ferrari aveva più volte ribadito. Serviva forse solo trovare il giusto assetto per volare. Ci ha pensato Inzaghi che dopo aver sbandato e rischiato di schiantarsi ha messo la quinta e ha superato tutti di slancio. Surclassata la Juve che sembrava viaggiare su una delle tante utilitarie prodotte dalla famiglia Agnelli. Una vittoria contro tutto e tutti. E pensare che in estate le strade di Lotito e Inzaghi potevano anche separarsi. Un momento di riflessione. Alla fine ha prevalso l'amore. Eccoli ora baciare la Supercoppa sotto il cielo di Riad. Il terzo trofeo di Inzaghi sulla panchina biancoceleste. La Lazio è inebriante e adesso tutto può. «Se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone. Questa vittoria la dedichiamo anche alle persone che, con la fede biancoceleste, riescono ad avere un sorriso anche nei momenti di difficoltà» sottolinea Lotito. «Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane battere la Juventus è qualcosa di incredibile. La vittoria è merito di un gruppo forte che ci ha sempre creduto. I miei ragazzi si meritano tutto» il pensiero di Inzaghi. D'accordo su tutto tranne che si tratti di una magia. La magia è qualcosa di straordinario, la Lazio invece sta rendendo queste vittorie normali. «Scudetto? Dobbiamo solo lavorare per goderci serate come queste» sottolinea poi il tecnico che alla fini si toglie i soliti sassolini dalle scarpe: «In determinati momenti di critica, so chi c'è stato e chi no».

GLOBE SOCCER AWARDS

Da Riad a Roma è stata una festa continua. Prima tra le vie della città poi all'alba tutti a Fiumicino ad accogliere la squadra. Inzaghi e Tare sono invece sono volati alla volta di Dubai per ricevere il premio Globe Soccer Awards. È rimasto anche Immobile che passerà qualche giorno a Dubai e poi volerà alle Maldive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA