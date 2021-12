LA RISCOSSA

Una stagione non certo da ricordare. A Maranello, però, tutti i target sono stati centrati. D'altra parte era difficile sperare di più dopo il precipizio in cui il Cavallino era precipitato lo scorso anno chiudendo il Mondiale Costruttori nella seconda metà della classifica. Potendo per di più contare su un quattro volte campione del mondo e sul Predestinato, il ragazzo monegasco che quando la macchina va non ha timore neanche del Re Nero. In realtà, le linee guida per uscire dalla palude le ha tracciate il presidente John Elkann è portate avanti Mattia Binotto. Risalire con progressione, non sarà più tollerato un passo avanti e un altro indietro.

Il team principal, si sa, ha un modo di fare tutto suo e trasmette anche le decisioni più dure (il licenziamento di Vettel...), con garbo ed affabilità, risultando una delle persone più piacevoli da inseguire nel paddock. Al pari di Toto Wolff. Quando ci sono avvenimenti che potrebbero infiammare anche un monaco tibetano, sono sempre pronti con una valanga di ghiaccio da gettare sul fuoco.

Mattia, crediamo, abbia fatto un gran lavoro, in parte anonimo e sotto traccia, portando avanti una routine non certo entusiasmante con attenti a quei due che lasciavano libero solo il terzo gradino del podio. Veniamo ai fatti.

RICOSTRUZIONE DAL FONDO

Le fondamenta sulle quali ricostruire la riscossa dovevano per forza essere di nuova generazione visti i tre lustri di digiuno da titolo mondiale (l'ultima volta Raikkonen nel 2007...). Mattia ha lavorato sui piloti, ingaggiando il buon Carlos Sainz. Il buono, però, rischia di essere ottimo perché, il figlio del campione che sta per partire per la Dakar, ha sorpreso tutti disputando una stagione tostissima anche nei confronti di Leclerc considerato da tutti uno dei più forti.

Eccellente uomo immagine, faccia da bravo ragazzo, ha dato la certezza che quando servirà le Rosse in grado di vincere saranno due. E il sogno di diventare campione del mondo, che ha esternato quando è arrivato in Emilia, non è tanto campato in aria. Ricorda molto Nico Rosberg, l'unico che ha battuto Hamilton al termine di una stagione con la stessa macchina. Carlos è salito 4 volte sul podio ed è stato il primo in classifica senza una Mercedes o una Red Bull, ridimensionando un po' il Predestinato del Pricipato.

Poi si è lavorato sulla monoposto, a tutto spettro visto l'empasse tecnica del 2020. Come sarà la vettura tutta nuova ad effetto suolo non è dato sapere. E forse non lo sanno neanche gli ingegneri in Rosso visto che non conoscono lo stato dell'arte della concorrenza.

UN SIMULATORE INEDITO

Il propulsore, però, rimarrà più o meno lo stesso e già in questa stagione si sono visti consistenti progressi dopo essersi infilati in una strada senza ritorno dal 2019. Il V6 è rampante sia nella parte cavalleria che in quella affidabilità e subirà un altro step prima del congelamento che impongono le nuove normative. Un ultimo, grande, sforzo, è stato fatto sulle strutture perché durante i weekend dei GP il lavoro fatto in pista è solo una parte, forse non fondamentale. Molti del team lavorano a casa, giorno e notte, per fare ciò che in pista è impossibile sperimentare. È pronto il nuovo simulatore, un gioiello inedito, che permetterà di riprodurre le condizioni reali. Un totem che forse Mercedes e Red Bull già avevano ed anche per questo erano inarrivabili.

G. Urs.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA