ROMA Una strategia che conta 25 modelli ad alta elettrificazione entro il 2023. A Monaco sono maestri nel progettare e produrre auto così, venderle invece è il compito di Jean-Philippe Parain, Senior Vice President Sales Region Europe di BMW.

Il 13% delle BMW e Mini vendute sono elettrificate, salirete al 25% nel 2021 e al 50% nel 2030. Sarà sufficiente per rientrare nelle normative sulla CO2?

Sicuramente. Saremo in linea già quest'anno, le nostre vendite saranno al 20% elettrificate già nell'ultimo quarto del 2020».

BMW è partita fra i primi per l'auto elettrica, poi ha rallentato e ora sta riaccelerando. Perché?

«È vero. La i3 è del 2013, ma credo che arriviamo al momento giusto. Abbiamo già la Mini, tra breve la iX3 elettrica che avvererà in pieno la nostra promessa di power of choice visto che la X3 è anche mild-hybrid e plug-in hybrid. Avremo la iNext e la i4 e, più avanti X1, Serie 5 e Serie 7 elettriche. Nel frattempo abbiamo probabilmente la gamma plug-in hybrid più ampia di tutti e le vendite in Europa superano quelle di Audi e Mercedes messe insieme».

La i3 è ha su una piattaforma specifica, poi avete cambiato strategia. Come mai?

«Perché l'elettrificazione sta progredendo dappertutto, ma a velocità differenti ed è molto scommettere tutto sull'elettrico: In Norvegia vendiamo l'80% alla spina, in Italia siamo intorno al 10%. Per questo abbiamo bisogno di piattaforme flessibili per andare incontro ai clienti di tutto il mondo e sarà così ancora per alcuni anni».

Le auto avranno meno elementi per caratterizzarsi. Come darete un sapore premium alle BMW e Mini elettrificate?

«Penso che una delle sfide più grandi per il futuro sia integrare la varietà dei sistemi di produzione con la connettività e la guida assistita per offrirla al cliente. Questo farà la differenza e BMW ha le competenze per farlo in modo gratificante per il cliente e profittevole per noi».

Avete imparato dal lockdown?

«Abbiamo visto che i valori stanno cambiando e imparato a comunicare meglio a distanza con i clienti, ad interagire con loro attraverso nuovi strumenti digitali e prodotti finanziari più flessibili. C'è la consapevolezza che le cose possono cambiare all'improvviso e dobbiamo essere pronti».

Le vendite online sono una prospettiva per BMW?

«Penso che l'avvicinamento del cliente all'acquisto sarà sempre più online e che la digitalizzazione deve andare avanti, ma credo che le vendite senza interazione umana siano ancora lontane».

Molti parlano di mobilità. Qual è la visione di BMW?

«Il nostro concept è ACES e vuol dire auto autonome, connesse, elettriche e condivise. Il lockdown ha dato un duro colpo al car sharing, che gestiamo insieme a Daimler, e ha riacceso la domanda per la mobilità individuale. La sfida è renderla pulita e sostenibile».

L'Europa è il mercato più difficile. Quali sono le sfide e le opportunità se le norme diventeranno ancora più difficili?

«Le norme sono già molto strette e rendono necessari investimenti enormi guardando anche a tutte la catena del valore oltre che agli aspetti sociali. La sostenibilità del business ha bisogno di tutti per essere difesa e anche la Brexit per noi è una grossa sfida».

Avete due brand britannici. Come li gestite?

«Siamo preparati per ogni scenario. Ovviamente auspichiamo un accordo che faccia bene all'UE e al Regno Unito. Abbiamo già diversificato la produzione di Mini che sarà un brand elettrico al 100%».

Che pensa del mercato italiano?

«È tra i 6 mercati chiave nel mondo per BMW e qui abbiamo anche importanti fornitori. L'Italia non è il mercato che viaggia più veloce verso le tecnologie del futuro e l'infrastruttura è meno sviluppata, ma gli incentivi stanno ridefinendo la domanda».

Come cambiano gli obiettivi di vendita con la pandemia?

«Non vediamo un ritorno ai livelli precedenti a breve. Potrebbe essere l'anno prossimo o dopo. Noi però dobbiamo essere pronti e flessibili cercando di mantenere la profittabilità».

Nicola Desiderio

