Roma umiliata, sette gol dalla Fiorentina

LA GOLEADAFIRENZE La Fiorentina umilia la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia per la quarta volta sotto la gestione Della Valle. I giallorossi rivivono l'incubo del 7-1, perché è questo il risultato che fa vivere una serata magica alla squadra viola trascinata da Federico Chiesa, autore di una tripletta, la prima con la maglia della Fiorentina festeggiata sempre pensando ad Astori, il tutto sotto lo sguardo compiaciuto del ct Mancini.Una serata invece da dimenticare per in giallorossi che a parte il palo di Cristante, la zampata...