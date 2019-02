Roma, tris scaccia-crisi: Lazio agganciata al quarto posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIEVO-ROMA 0-3VERONA La Roma fa finalmente la grande contro una piccola, ricordandosi di 13 punti buttati nel girone d'andata contro le squadre di bassa classifica. Così evita l'ennesima ricaduta in Veneto e, vincendo 3 a 0 contro il Chievo ultimo, si piazza al 4° posto, in attesa di Milan-Cagliari (domani sera a San Siro). La prestazione del giallorossi al Bentegodi è di sostanza, anche guardando alla partita di martedì con il Porto: giocatori concentrati e disponibili. Con capitan Dzeko che trascina i compagni in zona Champions. Qui...