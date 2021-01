CROTONE-ROMA 1-3

Il raccolto di Fonseca, nella tappa in Calabria, è il migliore ipotizzabile. In campo e in classifica. La Roma vince in souplesse allo Scida, 1-3 contro il Crotone ultimo, il primo tempo si chiude in vantaggio di 3 reti. Il 3° successo consecutivo in campionato, però, non rafforza solo il 3° posto. Lo migliora ulteriormente. Perché prosegue la scalata alla vetta. I giallorossi si avvicinano all'Inter seconda, prossima rivale nel lunch match di domenica all'Olimpico: -3, distacco quindi dimezzato per il ko dei nerazzurri a Marassi. In più l'allenatore ha avuto la possibilità di usare il turnover sia in partenza che in corsa, facendo riposare in questa full immersion di gennaio gran parte dei titolari.

Non c'è stata partita: la qualità e l'aggressività della Roma hanno annientato subito il Crotone che, tra l'altro, ha la peggior difesa del torneo: 38 le reti incassate. Partenza, dunque, lanciata senza dare scampo al 3-5-2 di Stroppa. Il coro giallorosso non stona. Ecco Cristante per Vertetout, Perez per Pellegrini e Mayoral per Dzeko. Fuori i titolari da preservare. Ma chi entra sa come comportarsi nel 3-4-2-1. Cristante è il padrone del centrocampo e tira fuori il top del suo repertorio: fa l'interditore e il lanciatore. Sostanza e tecnica accanto a Villar sempre pulito nel palleggio. Insieme vanno in pressing. Mayoral, invece, recita alla perfezione la sua parte: è il finalizzatore e non fa cilecca. Il centravanti di scorta realizza la prima doppietta in serie A (dopo averla già festeggiata, due mesi fa all'Olimpico, contro il Cluj in Europa League): semplice il gol del vantaggio, a porta vuota su assist di Mikhitaryan (ormai specialista: 7° in campionato), straordinario l'altro con conclusione dalla distanza. E, per non farsi mancare niente, conquista anche il rigore, fallo ingenuo di Golemic, trasformato da Mkhitaryan, miglior marcatore del gruppo (8 reti). La ripresa ha l'utilità dell'allenamento, pensando all'Inter. C'è tempo per incassare il 1° gol su corner del torneo: di nuca fa centro Golemic.

