Roma spettacolo rete capolavoro del baby Zaniolo

ROMA Ricomincia con una vittoria il cammino della Roma in campionato dopo la lunga sosta post natalizia mentre il Torino, dopo aver rimontato due gol ai giallorossi, incassa la sua prima sconfitta esterna della stagione.All'Olimpico finisce 3-2 per i padroni di casa che conquistano tre punti pesanti e sorpassano momentaneamente la Lazio al quarto posto con i biancocelesti attesi stasera dalla sfida con il Napoli. Una partita dai due volti, con la Roma padrona del campo per lunghi tratti trascinata dalle prodezze dei suoi giovani, Zaniolo in...