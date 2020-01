ROMA Solo battere, niente levare. Melodia da maestro con Inzaghi che detta il tempo. Ora non crederci è davvero difficile: lo scudetto non è più un sogno proibito. La Lazio è da 10 e lode. Anzi, da 11 vittorie di fila. Eguagliato il record della Roma di Spalletti nel 2006. Il derby di domenica prossima è servito. LCol successo di ieri un altro tabù è sfatato. Ranieri era imbattuto contro i biancocelesti dal 1997. La Lazio si è rifatta con gli interessi: la sua Samp asfaltata per 5-1. Bastano appena 20' per chiudere la partita e proiettarsi con la testa alla coppa Italia di martedì contro il Napoli e alla stracittadina incandescente con la Roma.

FIGURACCIA BLUCERCHIATA

Tutto facile per la banda Inzaghi: apre Caicedo, poi tripletta di Immobile (2 su rigore), chiude Bastos. Numeri da impazzire quelli di Re Ciro: 26 centri in 25 presenze (23 in campionato). Sempre più solo in testa alla classifica dei bomber della serie A e a quella dei cannonieri d'Europa. Al momento la Scarpa d'Oro è sua. Cecchino della Samp con 13 gol in 13 gare.

I biancocelesti giocano a memoria. Incantano. Un piacere veder giocare la Lazio anche se la Samp è stata disastrosa, soprattutto in difesa. Colley e Chabot (si becca pure il rosso) da mano nei capelli. Colpevoli in 4 gol subìti. E per fortuna che Ranieri aveva chiesto una squadra arrabbiata. Così la Lazio vola, 45 punti in classifica, terzo posto sempre più saldo e una gara in meno, quella col Verona, da recuperare.

Una squadra unica, ma che paradossalmente ne racchiude tante altre insieme: mai nessuno come Simone Inzaghi anche se ricorda i fenomeni allenati da Eriksson. Immobile segna e il gol somiglia tanto a uno fatto da Signori contro il Torino nel 1992-93; in Ciro rivedi tanto di Giordano. Luis Alberto ha il 10 di Mancini e fa il Veron. Lazzari vola sulla destra come faceva il compianto Luciano Re Cecconi di cui ieri ricorreva il 43. della morte. Acerbi s'è pure inventato lanci alla Mihajlovic. Leiva è un Almeyda con le sembianze di Sensini. E poi c'è Inzaghi. Cresciuto alla corte di Eriksson e Mancini ma col cuore di Maestrelli.

Vittoria numero cento in serie A di Inzaghi che ogni giorno riscrive il copione aggiungendo nuovi orizzonti. A fine stagione supererà anche il mito Dino Zoff per presenze all time sulla panchina della Lazio. Il bianco e il celeste ce li ha cuciti addosso. «Ci credi?» gli domandano riferendosi allo scudetto. Risposta: «Eh, ci credo?!». Non sveliamolo. Facciamolo diventare realtà.

Emiliano Bernardini

