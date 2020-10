ROMA Senza difesa. In tutti i sensi. La Lazio ne prende 4 dall'Atalanta (a punteggio pieno) e si trova già a fare i conti con se stessa. Perché se con il Cagliari, che è un cantiere aperto, i limiti sono stati camuffati, con la squadra di Gasperini sono usciti fuori con tutta la loro evidenza. Una partita quasi fotocopia rispetta a quella dello scorso anno: quella che lanciò la grande galoppata laziale. Stavolta però la rimonta non è riuscita. I biancocelesti non ne hanno avuto la forza.

O meglio l'Atalanta è stata più forte. Straordinario Gomez e non solo per il gol capolavoro. Dicevamo di una riflessione obbligatoria che la Lazio deve fare perché se anche Acerbi commette degli errori marchiani allora è il caso di porsi parecchie domande. E bisogna farlo anche urgentemente. È vero, è ancora presto (siamo solo alla seconda giornata) e tutto si può aggiustare ma il gap con l'Atalanta si vede già benissimo. Chissà magari che il ds Tare non possa ripensarci e riaprire il mercato. Di certo il solo Hoedt non può cambiare i destini di una difesa che ha un anno in più e che ora subisce anche di più. D'accordo nel dire che le critiche preventive portano negatività ma anche pensare di fare sempre bene tutto produce lo stesso effetto. I limiti ci sono. Sarebbe folle sostenere il contrario o ostinarsi a nasconderli per partito preso. Ma i motivi della sconfitta di ieri sera non devono essere riconducibili solo alla Lazio, l'Atalanta ha tantissimi meriti. La squadra di Gasperini gioca a memoria e sempre a livelli altissimi. D'altronde non si arriva ad un passo dalla semifinale di Champions per caso.

RIFLESSIONI

E la Lazio non è nemmeno fortunata perché pronti via nel riscaldamento Inzaghi è costretto a rinunciare a Correa per un problema lombare. Situazione che costringere il tecnico a cambiare anche impostazione della partita. Perché con l'argentino avrebbe giocato di ripartenza, con Caicedo, invece, il gioco si fa più statico. L'Atalanta la mette subito sul fisico e la Lazio fatica. L'arbitro Maresca va un po' nel pallone lasciando correre troppo. E così nella sfida entra anche il nervosismo. Soprattutto tra i biancocelesti che già appannati nel fisico lo diventano anche nella mente. Luis Alberto e Freuler vengono quasi alle mani. Nell'azione del primo gol di Gosens proteste veementi della Lazio che chiede una spinta di Hateboor ai danni di Marusic. L'arbitro e il Var lasciano correre. Episodio che alimenta ancora di più il nervosismo laziale. La squadra di Inzaghi nello spazio di 9 minuti (dal 32' al 41') ne prende altri due. Da mani nei capelli il movimento della difesa in occasione del raddoppio di Hateboer: in quattro vanno a chiudere su un giocatore lasciando libero l'olandese. E va anche sottolineato che entrambi i gol arrivano dalla sinistra dove Marusic fa una fatica infernale. Non va meglio nemmeno a destra dove anche Lazzari passa più tempo a rincorrere che a farsi correre dietro. E quando hanno la chance di fare male sbagliano. La Lazio prova a reagire con l'orgoglio ma è la traversa a spegnere gli entusiasmi di Immobile (non proprio nella serata migliore).

CIRO APPANNATO

La Scarpa stavolta non è affatto d'oro. Nella ripresa si divora almeno un paio di volte il raddoppio dopo il gol del 3-1 di Caicedo (tra i partenti e che ieri nemmeno avrebbe dovuto giocare). Una rete che avrebbe di fatto riaperto i giochi. Niente da fare. A spedire la Lazio nell'angolino ci pensa Gomez con uno straordinario gol. Inzaghi, capisce di non avere più speranze, e cambia Luis Alberto, Milinkovic e lazzari. Una mossa in vista della gara di domenica alle 15 contro l'Inter (a punteggio pieno e con 9 gol segnati). Altro grande esame per capire davvero dove potrà puntare la Lazio. Soprattutto in una stagione Champions.

Emiliano Bernardini

