ROMA Mezza partita e, cosa da non poco conto, in inferiorità numerica non basta alla Roma per superare il Sassuolo all'Olimpico (0-0) e in classifica. Il pareggio, sommato alla sconfitta del San Paolo nel turno precedente, pesa ovviamente nella corsa Champions: il 4° posto adesso è a 2 punti, dopo le vittorie della Juventus e del Napoli. Niente di allarmante, trattandosi della decima giornata. Ma in questa stagione il campionato, vista la concorrenza al vertice (solo 3 punti/pareggi conquistati con chi viaggia ad alta quota), non consente distrazioni o frenate. E nemmeno isterismi come quelli che hanno accompagnato i giallorossi in campo, Fonseca compreso. Doppia espulsione che, al netto della pessimo pomeriggio dell'arbitro Maresca, indirizzano il match e incidono sul risultato.

DIREZIONE UNICA

La Roma entra in partita nella ripresa. E anche benino. Ma con l'uomo in meno si perde la lucidità al momento di piazzare il colpo del ko. Sforzo, insomma, inutile o quasi: 2° match di fila a digiuno. Dzeko e Mkhitaryan fanno cilecca e Pegolo non ha lavoro. Il palo, tra l'altro, lo protegge sul cross di Spinazzola deviata da Ferrari. C'è, però, da chiedersi come mai quel 1° tempo lasciato al Sassuolo che nel 2° osa a vuoto con Raspadori, limitandosi a qualche contropiede tra l'altro gestito male. Come all'inizio con il sinistro largo di Mkhitaryan su verticalizzazione di Pedro. O come prima dell'intervallo, con i giallorossi già in inferiorità numerica, con Mkhitaryan che fa centro, ma dopo lo sgambetto di Dzeko a Locatelli: Maresca, aiutato dal Var Guida, giustamente non convalida. L'errore è, però, di Pellegrini che decide di non tirare e appoggia al centravanti che, sorpreso dall'assist, s'impappina. Il campo tiene: i teloni, anche se tolti prima della bomba d'acqua esplosa in anticipo sul via (alle 14,30), garantiscono la regolarità della sfida. Anche perché poi la pioggia rallenta. Stecca, invece, l'arbitro. Non sui 2 gol annullati, sempre con l'aiuto del Var: dopo quello di Mhkitaryan, nella ripresa la rete da applausi tolta a Heraslin, pizzicato in fuorigioco prima di ricevere palla. Maresca esagera con i cartellini, in particolare quando punisce Pedro per l'entrata su Berardi. Quella su Lopez poi è per il rosso. Che riceve pure Fonseca per la lunga protesta a difesa di Pedro. Non fa lo stesso, nel 2° tempo, per il piede a martello che Obiang piazza sulla caviglia di Pellegrini, costretto a uscire. In più, sempre nella ripresa, non vede Ayhan respingere di mano il cross di Spinazzola.

PLAY OUT

Il recupero di Kumbulla migliora la difesa ancora senza Mancini e Smalling. Il pressing alto non si vede: si sforzano davanti Pedro, Dzeko e Mkhitaryan, ma si arrendono presto, non trovando la collaborazione di chi è alle loro spalle. Il Sassuolo, con il suo 4-2-3-1, non ha nemmeno la necessità di alzare il ritmo. Obiang e soprattutto Locatelli ricamano e avanzano. L'ispirazione di Berardi è certificata dal lancio per Djuricic che, dopo il liscio di Ibanez, ritarda la conclusione e permette l'uscita di Mirante. Da falso nove, con Lopez trequartista, non convince. Piace, invece, il 3-1-4-1 della Roma dopo il rosso a Pedro. Con Villar davanti alla difesa che fa scudo e s'improvvisa regista liberando Pellegrini più a suo agio a supporto di Dzeko.

Ugo Trani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA