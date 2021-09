Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Sarri fa subito centro, al primo derby. E si sposta raggiante sotto la Nord. Mourinho ringrazia con il gruppo la Sud. La Partita, bellissima per le emozioni, è della Lazio che, concreta e ordinata, risale in classifica: 3-2. La Roma lo perde male. Giocando e sbagliando. Proprio come non piace allo Special One che, ko al debutto, boccia però l'arbitro Guida e non la sua squadra. Spietati, comunque, i biancocelesti ad approfittare delle...