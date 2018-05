CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Sarà il Liverpool ad affrontare il Real Madrid il 26 maggio nella finale di Champions League a Kiev. Alla Roma non è riuscita la rimonta che aveva concretizzato col Barcellona: gli inglesi, come si temeva, sono riusciti a scardinare ancora la difesa giallorossa e i gol dei capitolini sono bastati per chiudere il match con un più che onorevole 4-2. Naturalmente per la squadra di Di Francesco sono piovuti solo applausi dai 60mila dell'Olimpico, perché il loro percorso europeo resta un'impresa storica. Klopp ha confermato la formazione...