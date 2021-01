ROMA-SAMPDORIA 1-0

ROMA Missione compiuta nella prima gara del 2021 per la Roma, che sotto una pioggia incessante ha battuto pur con fatica la Sampdoria nel delicato rientro dopo la pausa, tenendo la preziosa terza posizione in classifica. Un successo frutto del duro lavoro di tutta la squadra ma che porta la firma del vero pilastro giallorosso, Edin Dzeko. Il bomber bosniaco ha trovato il varco giusto nella solida difesa blucerchiata a meno di 20' dal fischio finale. Un premio per lui ma anche per Paulo Fonseca, che dopo un inizio di stagione altalenante ha trovato nonostante le tante assenze un assetto efficace, ora da confermare negli scontri diretti con le grandi.

MANOVRA

La Roma ha dato subito il via alla sua manovra avvolgente, resa però complicata dal campo molto pesante e dalla attenta difesa della Samp. Dopo un affondo in area di Mkhitaryan, spinto in corsa, ma secondo l'arbitro non in maniera irregolare, i giallorossi hanno avuto subito delle occasioni tra il 12' e il 15' con lo stesso armeno e Pellegrini, che hanno sempre trovato pronto Audero. Due squilli nel vuoto di una frazione giocata a ritmi compassati e che hanno trovato eco nel finale con un tiro di Candreva e un affondo di Pellegrini.

Nella ripresa niente cambi tra i protagonisti e nemmeno nel copione, ma la Roma ha cominciato ad aumentare la pressione e dato vita ad un assedio. Già al 6' Dzeko di testa ha mandato fuori di poco mentre al 17' la traversa ha detto di no ad una conclusione sempre di testa di Smalling. Ci ha poi pensato Dzeko al 27' a bucare Audero sfruttando al meglio un assist di Karsdorp. La Samp ha cercato di reagire alzando il baricentro ma è stata la Roma a sfiorare più volte il raddoppio.

