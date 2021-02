ROMA La risposta della Roma, nella notte dell'Olimpico, è violenta. In mezz'ora si riprende il 3° posto e la zona Champions, replicando alle big del campionato e segnando a raffica. Fonseca, davanti a Dan e Ryan Friedkin, è sicuramente il protagonista della serata: anche senza Dzeko, i giallorossi sono competitivi e restano in scia del Milan (+6) e dell'Inter (+4). Il 3-1 contro il Verona è anche il 1° successo contro una squadra tra le prime nove della classifica.

DOPPIO SORPASSO

La Roma, quindi, si comporta da grande. Entra in campo fuori dalla zona Champions: è al 5° posto, dietro alla Juve e al Napoli. E accanto si ritrova la Lazio. Nel gruppo delle migliori, solo l'Atalanta si è fermata, nello scontro diretto con i biancocelesti. I giallorossi, però, si sbrigano a rimettere a posto la classifica. In 20 minuti sono di nuovo a prendersi il terzo posto e in 30 chiudono con largo anticipo il match: dopo la rete di Mancini, quelle di Mkhitaryan e Mayoral. Dzeko sorride in tribuna, accanto agli ultimi arrivati Reynolds ed El Shaarawy, ma a divertirsi sono i suoi compagni in campo. Gli vogliono dimostrare che il 3-4-2-1 è efficace pure senza di lui. Sanno segnare anche loro. Mancini, su corner di Pellegrini, fa centro di testa, da centravanti autentico, per il vantaggio. Mkhitaryan, 11 reti stagionali e 10 assist (in 25 presenze che gli garantiscono il rinnovo automatico per un altro anno a Trigoria), calcia di potenza da fuori per il raddoppio. Mayoral, 9 gol (6 in campionato e 3 in Europa e record personale già eguagliato), stende il Verona con il tapin più facile e soprattutto Silvestri, indicato forse con eccessiva fretta come il principale candidato a sostituire Pau Lopez (e/o Mirante).

TIRO AL BERSAGLIO

Non c'è stata partita, insomma. E pensare che all'alba del match, si è subito fatto male Smalling (flessore sinistro) che ha lasciato il posto a Kumbulla, con Ibanez a fare il centrale. E bene. Come se non bastasse, è stato ammonito Pellegrini, con il risultato ancora sullo 0-0: diffidato salterà sabato la Juve. Quel cartellino giallo avrebbe potuto condizionare il capitano che ha invece recitato da leader, posando il timbro di qualità sulle azioni del 1° gol e anche del 3°. La Roma, disinvolta in partenza, non si è mai fermata nè rilassata. Il Verona, specchiandosi nel sistema di gioco giallorosso, si è presentata all'Olimpico con la migliore difesa del campionato insieme a quella dei campioni d'Italia: 18 reti subite e diventate, però, prestissimo 21. Il 3-4-2-1 di Juric, dunque, è diventato improvvisamente vulnerabile. Mai presi fin qui 3 gol in questa stagione, solo in Coppa Italia contro il Venezia. Ai supplementari però (2-2 nei tempi regolamentari). Non tiene la difesa e nemmeno l'assetto. Con o senza Dzeko, Fonseca ha già visto la sua squadra realizzare almeno 3 gol in 10 partite su 20 di questo torneo (12 contando anche quelle di Europa League). L'attacco è il 3° della serie A (44 reti).

NESSUNA FLESSIONE

Juric è costretto a cambiare nella ripresa. Davanti steccano i trequartisti Barak e Zaccagni e soprattutto l'ex Kalinic, sostituito nell'intervallo e consolato in tribuna da Dzeko. Entra il debuttante Lasagna. E a seguire anche Dimarco, Bessa e Colley. Il Verona riprende quota, ma è tardi. Segna Colley di testa, su cross di Bessa: Pau Lopez sembra distratto. Come Mancini in marcatura. La Roma, però, non rallenta. E riparte bene. Con Vertetout e Pellegrini. Silvestri si riscatta, evitando l'umiliazione. La Roma, invece, allunga la serie positiva casalinga: 15 gare. E 27 punti, su 40, conquistati in questo torneo.

