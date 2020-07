ROMA Riecco l' Udinese vera. Torna a vincere a distanza di sei mesi, esattamente dal 12 gennaio scorso, 3-0 al Sassuolo. Lo fa all'Olimpico contro una grande, la Roma, ma in evidente difficoltà, sovente in balia degli scatenati bianconeri che a questo punto fanno un passo importante verso la salvezza.

CARTELLINO ROSSO

Sicuramente l'espulsione nel primo tempo di Perotti ha agevolato il compito della squadra di Gotti, ma va detto che sin dall'avvio in campo c'era un complesso in salute, quello friulano, in evidente difficoltà, quello di Fonseca. Successo dunque più che meritato. I bianconeri iniziano il match in maniera spavalda e dopo nemmeno un minuto vanno vicini al gol a seguito di uno scambio De Paul-Stryger con cross radente del danese per Okaka la cui deviazione ad un metro, in posizione defilata, viene deviata in angolo da Smalling. La Roma fatica a creare gioco, Perotti, Perez e Under sono disinnescati dall'attenta difesa dei bianconeri. Al 6' De Paul scodella da destra un cross al centro e Bruno Peres anticipa tutti salvandosi in angolo. Poi De Maio su un lancio lungo ha un attimo di disattenzione, si perde Kalinic che colpisce il pallone con il braccio. Al 12' l' Udinese passa. Fa tutto Lasagna che trae profitto degli ampi spazi che gli concede la squadra di Fonseca: parte dalla meta campo dell'Udinese, supera Bruno Peres e Fazio poi da posizione di ala sinistra effettua un lungo cross per De Paul che è libero in area, l'argentino tenta la conclusione al volo di destro, ma colpisce maldestramente. Per sua fortuna serve un assist per Lasagna, nel frattempo accentratosi, che di destro, al volo, devia nella porta di Mirante. La Roma non riesce a reagire, nel mezzo Diawara è troppo lento e il centrocampista romanista al 22' perde palla, la conquista De Paul, la scambia con Stryger, poi avanza al limite dell'area, serve un pallone d'oro a Lasagna che, un metro dentro area, fa partire un bolide sul quale Mirante si supera deviando in angolo.

PADRONI DEL CAMPO

I bianconeri sembrano padroni del campo, Jajalo è impeccabile mediano metodista, Walace fa valere la sua fisicità, Zeegelaar a sinistra è diligente. La Roma è stordita, si affida soprattutto ai solisti e al 29' Perez sfiora il palo da fuori area, ma Musso era sulla traiettoria. Pochi secondi dopo la Roma si complica ulteriormente la vita: Perotti è protagonista di una sciocchezza, entra pericolosamente su Becao e l'arbitro lo espelle senza dover ricorrere all'aiuto del Var. L' Udinese ha via libera con la Roma che si schiera con il 4-4-1. I giallorossi si rendono pericolosi poco dopo con un tiro radente di Under, ma Musso è bravo a deviare in angolo. L'Udinese torna ad essere padrona del campo, in contropiede con De Paul al 40' ha la palla del 2-0, ma l'argentino se la fa soffiare da Kolarov che impedisce il passaggio a Lasagna che nel finale del tempo lamenta un fastidio muscolare e nella ripresa rimane negli spogliatoi per far spazio a Teodorczyk.

Nella seconda parte Perez per tre volte è pericolosissimo, ma in due occasioni Musso è attento a deviare. Poi, al 15' sbaglia un gol facile Okaka che solo spedisce fuori su cross di De Paul. La Roma gioca anche la carta Dzeko, niente da fare con De Paul che al 30' la grazia, tutto solo davanti a Mirante. Ma al 33' De Paul si fa perdonare, in contropiede serve uno splendido assist a Nestorovski per il 2-0.

Guido Gomirato

