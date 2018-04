CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Non è un sogno: la Roma va in semifinale con un 3-0 incredibile che stende un Barcellona davvero irriconoscibile. Messi e compagni hanno la colpa di non aver dato credito alla voglia di rivalsa giallorossa e hanno sbagliato. De Rossi e compagni sono stati sontuosi e hanno fatto esplodere di gioia l'Olimpico con un'impresa titanica. Se Valverde ha confermato gli stessi interpreti dell'andata, Eusebio Di Francesco ha schierato a sorpresa un inedito 3-5-2 con Jesus insieme a Fazio e Manolas in difesa, Florenzi e Kolarov esterni col trio...