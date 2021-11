Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Mourinho perde il suo 1° match casalingo in serie A. Imbattibilità finita dopo 43 partite. Il ko all'Olimpico gli è doloroso: cade contro il Milan (1-2). Quasi un derby, da ex interista. Ma la sconfitta fa più male alla Roma che dimostra di non essere competitiva contro le big. Mancano i giocatori e le giocate. Mentre il Milan esce dall'Olimpico con una ulteriore dose di autostima in vista dell'Inter. Vetta della classifica...