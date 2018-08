ROMA, MAGIA DZEKO ABBATTUTO IL TORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'assist del neo acquisto Kluivert e il colpo da fuoriclasse di Dzeko al 90' hanno fatto la differenza e portato la vittoria alla Roma. I giallorossi, pur lontani da una prestazione da ricordare, troppo compassati in avvio di partita e poco lucidi nelle trame di gioco che Di Francesco vorrebbe molto più spesso in verticale, passa con fatica contro un Torino arcigno, alla ricerca del colpaccio o almeno di un pari che sarebbe stato più che onorevole per lo sforzo e l'intensità dimostrati. Il 3-5-2 disegnato da Mazzarri ha infatti chiuso le...