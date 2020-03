ROMA Lassù in vetta al campionato volteggia fiera la Lazio. Prima in classifica. Non accadeva, nel girone di ritorno, da vent'anni. Esattamente dal 12 maggio del 2000, il giorno dell'ultimo scudetto. Per ritrovarla capolista alla ventiseiesima da sola bisogna risalire alla stagione precedente. Al 21 marzo 1999, contro il Venezia decisero i gol di Conceiçao e Mihajlovic. Già proprio quel Sinisa ieri accolto con i brividi all'Olimpico. Fili di una storia d'amore che tornano ad intrecciarsi. E così è proprio l'indimenticato ex a ridare il primo posto alla Lazio. E non sarà solo per una notte. Complice in rinvio di Juve-Inter i biancocelesti guarderanno tutti dall'alto in basso per almeno una settimana. Sorpasso doveva essere e sorpasso è stato. La Vecchia Signora ora ha due punti di svantaggio.

I biancocelesti hanno piazzato lo scatto alzandosi sui pedali proprio sulla curva più importante del campionato. La Lazio ha annichilito per tutto il primo tempo un Bologna in forma europea: 2-0.

RITMO CALATO

Nel secondo tempo il ritmo è calato e qualcosa ha rischiato ma grazie al Var (annullati due gol ai rossoblù, uno per fallo di mano e uno per fuorigioco) il risultato non è cambiato. Vittoria numero 19 in 26 gare di campionato, ventunesimo risultato utile consecutivo: 17 successi e 4 pareggi. La Lazio non perde da 5 mesi, l'ultimo ko risale al 25 settembre in casa dell'Inter. Sfatato anche il tabù che vedeva Inzaghi mai vittorioso in casa contro i rossoblù. La notizia è che non segna Immobile ma nessun problema perché la Lazio è una macchina da gol. E allora ecco le gemme di Luis Alberto e Correa. Ma è quasi riduttivo descrivere la gara con il solo risultato che avrebbe potuto essere decisamente più largo se solo i biancocelesti non si fossero divorati almeno tre palle gol. Le pressioni che diventano stimoli. La squadra in campo si diverte strappando continui applausi. Impossibile assegnare la palma di migliore in campo. Luis Alberto è qualcosa di indescrivibile ma a rendere grande la Lazio concorrono anche le parate, decisive, di Strakosha, le corse a perdifiato di Lazzari, il muro alzato da Leiva, le giocate pazzesche di Milinkovic.

CORSA A PERDIFIATO

La Lazio supera la Juve nella curva più complicata e ora prova la fuga. Già sabato contro l'Atalanta può tentare l'allungo. Il tutto nell'incertezza di un campionato mozzato da rinvii per la questione emergenza coronavirus. L'emergenza però non distoglie i biancocelesti dal loro obiettivo. Vogliono vincere e basta. La Lazio c'è, nonostante l'assenza di tre titolari (Acerbi, Lulic e Marusic) e un Immobile fiaccato dalla febbre, e lo ribadisce ancora una volta a tutta la serie A. Una nuova prospettiva per la squadra di Inzaghi che dovrà continuare a correre forte. Perché ora le avversarie giocheranno con ancora più cattiveria. C'è da dire che vedere giocare i biancocelesti è un piacere per gli occhi. E quello che stupisce è la facilità che ha nel costruire gioco e nel gestire le situazioni complicate. Il tutto grazie ad un 3-5-2 che cambia forma e ogni volta si adatta alle avversarie di turno. Gli scudetti si vincono a centrocampo recitava un vecchio adagio. E a guardare bene la Lazio ha il meglio assortito della serie A. Un perfetto mix di quantità e qualità. Due mezzali stratosferiche, due ali velocissime e un play che sa impostare e difendere.

SALUTI E RICORDI

E poi c'è il cuore che sta spingendo i biancocelesti oltre verso orizzonti a inizio stagione. «Per questa maglia bisogna dare l'anima! Solo così puoi essere al top della classifica» sentenzia Milinkovic ieri alla sua presenza numero 150. Tutti per uno e uno per tutti. Già ma piedi per terra come ripete il Leiva: «Il primo posto non cambia niente, prima la Champions League». Al triplice fischio i biancocelesti si lasciano cadere a terra stremati. Poi l'abbraccio della Curva nord. Emiliano Bernardini

