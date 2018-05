Roma lanciata verso il terzo posto, Cagliari nel baratro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL POSTICIPOIl classico massimo risultato con il minimo sforzo per i giallorossi di mister Eusebio Di Francesco reduci dalle fatiche di Champions con il Liverpool.E' bastato così un guizzo di Under al 15' per mettere il naso davanti al Cagliari già nei primi 45'. I sardi avrebbero meritato almeno il pareggio. Deiola ha sfiorato la rete un paio di volte e Alisson si è dovuto superare per evitare l'autorete di Bruno Peres. Buone anche le prove di Faragò e del gioiellino Barella.A metà ripresa i rossoblu avevano battuto sei calci d'angolo...