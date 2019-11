CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La Roma cala il tris (di vittorie) e, per un giorno almeno, scavalca l'Atalanta, portandosi al terzo posto in solitaria. I giallorossi, nella sfida dal sapore d'Europa contro il Napoli - macchiata dalla lucida stupidità di un gruppo di sostenitori che hanno cantato le solite, macabre nenie,costringendo l'arbitro Rocchi alla sospensione del match per un minuto circa - confermano di essere squadra, perché hanno vinto 2-1 soffrendo e probabilmente meritando più degli avversari, apparsi poco convinti della propria forza.Un Napoli a volte...