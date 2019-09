CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA La prima sconfitta stagionale fa chiarezza sulla Roma. Che, messa alle corde dall'inizio del match, è finita ko contro l'Atalanta (0-2) nello scontro diretto per il quarto posto. Gasperini, insomma, vince la sfida con Fonseca e indirettamente spiega al collega come mai è rimasto a Bergamo, rinunciando a trasferirsi a Trigoria. La sua squadra è pronta e collaudata. Organizzata in campo e abbondante nella rosa. I giallorossi, invece, sono ancora in rodaggio. Il lavoro a Trigoria è appena cominciato. CINQUINA ALL'IMPROVVISOFonseca, è il...