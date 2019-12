CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA La Lazio ribalta la Juventus, vince in rimonta 3-1 all'Olimpico e infligge la prima sconfitta ai bianconeri di Sarri nell'anticipo serale del sabato. Al gol di Cristiano Ronaldo al 25' del primo tempo ha risposto prima Luiz Felipe al 46' della prima frazione, poi Milinkovic-Savic al 74' dopo che la Juve era rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Cuadrado e al 95' in contropiede la rete di Caicedo. La Lazio ha anche fallito un calcio di rigore con Immobile. Grazie a questo successo la Lazio sale a 33 punti mentre la Juventus resta...