CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA La Juve si guadagna la quarta Coppa Italia consecutiva, in attesa di festeggiare anche la doppietta associata al Campionato... La squadra di Allegri ha scritto l'ennesimo record, chiudendo il suo percorso senza subire nemmeno un gol e riuscendo ad avere la meglio su un Milan che aveva cominciato bene, ma che è poi crollato nella ripresa sotto i colpi dei bianconeri e qualche indecisione di troppo di Donnarumma. I rossoneri potevano portarsi a casa trofeo e accesso diretto in Europa League, ora invece dovranno guadagnarsi l'Europa in...