ROMA Il pari dell'Olimpico (2-2) rischia di non servire né alla Roma né all'Inter. Conte, a 4 giornate dal traguardo, è più vicino alla Juve, ma i punti sono ancora 5 e lo scudetto è più lontano proprio nella notte in cui ha la certezza di partecipare alla prossima Champions. Fonseca sente il Milan addosso: Pioli nel weekend è salito a meno 2 e a parità di punti lascia i preliminari di Europa League al collega.

SENZA TURNOVER

Fonseca, ancora al 5° posto, si fida comunque della Roma attuale e, finiti gli esperimenti, decide di non cambiare e conferma la formazione che mercoledì ha battuto il Verona. Nessuna novità, dunque, nel suo 3-4-2-1 che, con Diawara play basso e Veretout mediano d'assalto, in fase offensiva si trasforma nel 3-3-3-1. Tris di trequartisti dietro a Dzeko: Pellegrini, Mkhitaryan e proprio Veretout che quando avanza li fa allargare. Sono 3 quelle di Conte che, con Lukaku ancora in panchina, inserisce de Vrij al centro della difesa, Young a sinistra e Barella a centrocampo accanto a Gagliardini, con Brozovic che sale dietro a Sanchez e Lautaro. Pressing giallorosso, ma anche nerazzurro. Sanchez è il più vivace e spesso sveglia i compagni, Dzeko il più raffinato, anche se il palleggio di squadra sembra lento e statico. L'equilibrio c'è, ma salta quando segna de Vrij, di testa, lasciato libero da Kolarov su corner di Sanchez. Pau Lopez è anche lento nel tuffo. In precedenza, nell'altra area, su uscita a vuoto di Handanovic, Mancini incorna a lato, sempre su angolo, pur avendo la porta spalancata. La differenza nella prima parte è in questi 2 episodi, almeno fino al recupero del 1° tempo. Spinazzola, su apertura chic di Dzeko, appoggia di precisione in diagonale e costringe all'autorete de Vrji: è il 16° marcatore stagionale (15° in campionato). Di Bello aspetta a convalidare il pari: il Var Guida gli suggerisce di vedere l'entrata fallosa di Kolarov su Lautaro. Le immagini non influenzano l'arbitro (lui al Var nell'ultima partita all'Olimpico, quella dell'espulsione di Juric per aver contestato la direzione di Maresca): pareggio confermato.

ANCORA LUI

Partita che fa il pieno di emozioni, occasioni, rincorse, errori e calcioni. Veretout, su imbucata chic di Dzeko che usa l'esterno, ha la palla per il ribaltone: bravo Handanovic. Replica, su lancio di Bastoni, di Lautaro: gol, ma in fuorigioco. Annullato. Il pivot Dzeko fa sentire la sua presenza. Sull'incursione di Mkhitaryan in area, manda in tilt Bastoni che calcia addosso a de Vrij. Ne potrebbe approfittare proprio il capitano, ma è più svelto Mkhitaryan: destro di forza e 9 gol in campionato. Adesso l'Inter fatica, soprattutto sui lati: male Candreva e Young. E Lautaro evapora. Raffica di sostituzioni: dentro Moses, Biraghi e Lukaku. Anche Gagliardini è stanco: dentro Eriksen. Diawara esce per crampi, tocca a Cristante, Ibanez perchè sente tirare l'adduttore, torna Smalling.

GAFFE FINALE

Spinazzola, nella fase cruciale, si addormenta in area. Ritarda il rinvio e quando va a calciare colpisce Moses che lo sta pressando. Rigore: Lukaku lo trasforma.

Ugo Trani

