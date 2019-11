CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Il mercato auto è cresciuto in ottobre del 6,7% portando quasi al pareggio le vendite dello scorso anno.«Le case si stanno preparando al 2020 per avere auto con bassa CO2 afferma Fabrizio Faltoni, AD e presidente di Ford Italia e sono in corso campagne molto convenienti per il cliente e per le flotte. Ci sono poi tante novità che accelerano la sostituzione, in particolare nel segmento dei crossover e dei suv compatti che, tra i clienti privati, pesa oramai più del segmento B. C'è poi l'effetto dei blocchi del traffico e delle...